“Слишком много чести”. Кравчук заявил, что Лукашенко – “никто”

“МИД и президент высказались, что то, что происходит в Беларуси, мы не воспринимаем, мы присоединились в этих оценках к европейским странам, и чего-то особенного высказывать еще по отношению к Лукашенко не нужно. Я вам скажу почему: слишком много чести для Лукашенко, чтобы мы на него обращали такое внимание. Он самопровозглашенный президент, с точки зрения мирового права никто, а делает из себя лидера, диктует какие-то условия, дает оценки всем остальным, а мы будем вступать с ним в дискуссию”, – сказал экс-президент Украины.

Он считает, что те, кто считает Лукашенко “голубем мира” – не правы.

“Он никогда не был “голубем”. Я хорошо знаю Беларусь, я много общался с Лукашенко. Он сразу развернул свою лодку к бывшему Советскому Союзу, а потом к России. У меня фигура Лукашенко не вызывает никаких сомнений с точки зрения его оценки. Называют его “голубем мира” люди, которые либо не знают Лукашенко, либо что-то другое, у них что-то с головкой не в порядке, извините”, – объяснил Кравчук.

По его словам, ситуацию в Беларуси “весь мир видит, а кто-то ослеплен”.

“Цивилизованный мир высказал свою точку зрения. Что касается отношений с белорусским народом – они должны быть нормальными”, – отметил Кравчук.

Контекст:

3 июня Верховная Рада осудила действия властей Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета компании Ryanair и задержанием основателя крупнейшего оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Народные депутаты призвали Международную организацию гражданской авиации безотлагательно провести расследование этого неприемлемого акта с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Впоследствии гостелевидение Беларуси показало сюжет, в котором видны травмы на руках Протасевича.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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