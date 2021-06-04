Пассажирский самолет аварийно сел на Сахалине

Направлявшийся в Оху рейс авиакомпании «Аврора» с 34 пассажирами на борту аварийно приземлился в Южно-Сахалинске, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«По технической причине рейс HZ-3630 авиакомпании «Аврора», вылетевший в 09.12 (01.12 мск) в Оху из Южно-Сахалинска, вернулся обратно и благополучно совершил посадку в аэропорту «Южно-Сахалинск» в 10.19 (02.19 мск). На борту самолета 34 пассажира», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

По предварительным данным, никто не пострадал. Местные СМИ сообщают, что возможной причиной ЧП стала неисправность гидравлической системы.

Напомним, 12 мая в Новом Уренгое приземлился самолет с поврежденным двигателем. Кроме того, 26 апреля грузовой Ан-26 экстренно сел в Петербурге из-за отказа двигателя.