 

С самого начала новый смартфон Sony Xperia 1 III стал хитом продаж в Китае

04.06.2021, 4:06, Новости дня
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В первый же день выхода на мировой рынок флагманский смартфон Sony Xperia 1 III стал одним из самых популярных, попав в десятку самых востребованных среди обычных пользователей. В Китае данный гаджет и вовсе стал настоящим хитом, отмечают эксперты.

Успех устройства, выпущенного под японским брендом, на территории Китая является необычным событием, говорят аналитики рынка. Новенький Sony продавался наравне с двенадцатыми iPhone, а также хорошо известными One Plus и Galaxy S20+ от «Самсунга».

Однако нельзя сказать, что представленная модель «Сони» отличается какими-либо особенными качествами. Частота обновления картинки на кране, конечно же, высока – 120 Гц. Но емкость аккумулятора всего 4500 мАч, объем основной памяти – 256 Гб, оперативной – 12 Гб.



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