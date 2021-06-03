Политика: Кто и почему выбирает «Единую Россию»

Праймериз правящей партии оказались своего рода масштабным соцопросом, в ходе которого единороссам удалось измерить уровень политической активности в обществе. Судя по результатам, наблюдавшаяся во время пандемии социальная апатия преодолена. А те, кто голосовал на праймериз – это «микролидеры» мнений, благодаря которым «ЕР» будет доминировать и на самих выборах в сентябре, уверены эксперты.

Прошедшие праймериз «Единой России» стали не только основой для партийного списка на выборах-2021, но и своего рода соцопросом, очень масштабным и представительным. Таким мнением по поводу предварительного голосования единороссов поделился политолог, глава правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

«Предварительное голосование перед началом парламентской кампании – это возможность достаточно точно составить представление и о потенциале своих кандидатов, и о том, кто готов голосовать за них, и о том, насколько кандидаты способны взаимодействовать с гражданами», – заметил Костин, выступая в четверг на круглом столе на тему «Итоги праймериз «Единой России»: влияние на ход кампании и обновление Государственной думы».

В некоторых публикациях отмечается – итоговое число участников праймериз (а это более 12 млн человек, из которых около 6 млн голосовали онлайн) явно завышено, «столько людей не могло проголосовать», констатировал политолог. Но, заметил Костин, социологические замеры, которые проходили накануне праймериз, показывают, что это количество проголосовавших – вполне реальная величина.

Напомним, что на прошлых думских выборах за «Единую Россию» отдали голоса около 28,5 млн россиян. На то, что в праймериз-2021 участвовала почти половина из этого числа избирателей, косвенно указывают данные свежего соцопроса ВЦИОМ. 49% сторонников «Единой России» одобрительно высказались о праймериз, указал Костин.

«Те, кто голосует на этих праймериз и дает положительный ответ социологам о своем участии в них – это микролидеры мнений, политически активные люди, которые в своем трудовом коллективе, в семье или среди знакомых формируют отношение к той или иной политической силе», – высказал предположение Костин.

Собственно, по итогам праймериз партия смогла увидеть, сохраняется ли в обществе состояние апатии по отношению к политической повестке, или начинается выход из нее, отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. И судя по результатам, социальную апатию удается преодолеть. Напомним, как заметил глава федерального оргкомитета праймериз, сенатор Александр Карелин, участников оказалось на 1,5 млн больше, чем на прошлых федеральных праймериз «ЕР» в 2016 году.

«Среди регионов – лидеров по числу проголосовавших оказались Москва, Свердловская область, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург» , – перечислил Костин. Он назвал причину, почему именно здесь люди проявили наибольший интерес к выбору «кандидатов в кандидаты» от «Единой России». «Объяснение простое – активнее голосовали там, где граждане традиционно активно пользуются госуслугами через интернет, – указал руководитель ФоРГО. – Предварительное голосование легко попадает в список бытовых практик, которые можно осуществить дистанционно. Поэтому 477 тыс. проголосовавших москвичей – объяснимая ситуация».

Благодаря микролидерам мнений, «Единая Россия» будет доминировать в избирательной кампании-2021, заметил член Общественной палаты Фирдус Алиев, управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом.

Праймериз стали способом выявления неравнодушных и способных к коммуникации будущих политиков и депутатов, подчеркнул Алиев. Напомним, что среди тех, кто выбрал участие в праймериз и в итоге победил – 52% беспартийных, а почти половина зарегистрированных кандидатов (48%) – не политики, а общественники и волонтеры, и не менее 35% из них – молодые люди.

Всем этим кандидатам-единороссам, которые благодаря праймериз получили кредит доверия избирателей, следует задуматься – почему в сентябре люди должны проголосовать именно за них, отметили эксперты. «Наши исследования и мониторинг показывают – люди ожидают от Госдумы нового состава работы по двум ключевым направлениям. Первый – это все, что связано с ростом пенсий, доходов, пособий и ЖКХ. Второе – это возобновление экономического роста, – заметил социолог, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. – На оба направления влияет та повестка, которая сложилась в течение 2020 года и продолжается сейчас. Эта повестка связана с пандемией COVID-19 и с кризисной ситуацией в экономике».

Судя по ответам участников фокус-групп ИНСОМАР, избиратель готов проголосовать за кандидата, в котором люди увидят одновременно защитника-лоббиста и эксперта-профессионала, указал Потуремский. «В одной из групп возникла очень точная интерпретация этой роли: «Для нас защитник – это самое главное, потому что

мы точно должны знать, что депутат работает для нас, а не прикрываясь нашими интересами»,

– привел пример социолог.

Далее, избиратели проголосуют за такого депутата-единоросса, который выстроит коммуникацию с людьми, рассказал Потуремский. Участники фокус-групп в регионах отмечали – если они не видят результатов деятельности, в которых отчитывается парламентарий, значит этот народный избранник, собственно, и не работает. «Идеальный депутат, помимо всего прочего – это яркая, сильная личность, харизматик. Такого запроса не было ранее, и, на мой взгляд, это специфика этого года», – добавил эксперт ИНСОМАР.

Благодаря праймериз, партия создала вокруг себя активный информационный и эмоциональный фон, резюмировал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Мне кажется, что «Единая Россия» просто «сожрала» повестку для всех других партийных субъектов, – указал эксперт. – Это нормально. Когда политическая партия не только захватывает центр повестки, а просто выжигает поле – это полезно для нее. Другой вопрос, как после этого обеспечить темп, ритм кампании, драматургию».

А внимание избирателей можно обеспечить, если кандидаты будут учитывать тот образ идеального депутата, и идеальной Госдумы (источника законов, защищающих граждан, и посредника между обществом и главой государства), о котором говорят участники социологических исследований, вновь указал Потуремский.

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