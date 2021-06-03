Уменьшить влияние олигархов в Украине может внедрение ключевых реформ – дипломат G7

“Цель ограничения роли олигархов является критически важной: не может быть по-настоящему успешного будущего для экономики Украины без решения проблемы их влияния. Я рад слышать, что украинское правительство работает над этим вопросом”, – сказал он.

По словам дипломата, влияние крупного бизнеса могли бы устранить реформы.

“До разработки новой модели решения проблемы олигархов проведение судебной реформы, укрепление украинских антикоррупционных институтов, регулирующих органов и антимонопольного комитета могли бы устранить негативное влияние олигархов. Все эти реформы сложные, но могут быть полностью реализованы при наличии политической воли”, – подчеркнул он.

Контекст:

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Документ внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня. Согласно законопроекту, “олигарх” отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов, ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции.

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