В Украину не пустили российского политтехнолога Шувалова
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В ГПСУ сообщили, что гражданин РФ Ш. 1969 года рождения прибыл в аэропорт Борисполь рейсом из Дубая.
“Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники Госпогранслужбы Украины установили, что в отношении указанного лица есть поручение государственных органов, запрещающее ему въезд в Украину. По имеющейся информации, этот человек ранее сотрудничал с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом”, – говорится в сообщении.
Мужчине отказали в пропуске, его отправили обратным рейсом.
В пресс-центре не сообщили имени политтехнолога, но, по данным “Украинской правды”, речь идет об Игоре Шувалове.
Контекст:
Шувалов работал в Украине с 1998 года.
22 мая 2017 года Шувалова выдворили из Украины и запретили ему въезд в страну на пять лет. По данным нардепа от “Народного фронта” Антона Геращенко, Шувалова использовали спецслужбы РФ для проведения антиукраинских пропагандистских мероприятий. Сам Шувалов назвал это решение абсурдным.
В мае 2018 года Шувалов подал иск в Окружной админсуд Киева к Государственной миграционной службе Украины, в котором просил признать противоправным и отменить решение о запрете на въезд в Украину.
8 апреля 2019 года ОАСК отменил Шувалову запрет на въезд в Украину.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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