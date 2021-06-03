В Украину не пустили российского политтехнолога Шувалова

В ГПСУ сообщили, что гражданин РФ Ш. 1969 года рождения прибыл в аэропорт Борисполь рейсом из Дубая.

“Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники Госпогранслужбы Украины установили, что в отношении указанного лица есть поручение государственных органов, запрещающее ему въезд в Украину. По имеющейся информации, этот человек ранее сотрудничал с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом”, – говорится в сообщении.

Мужчине отказали в пропуске, его отправили обратным рейсом.

В пресс-центре не сообщили имени политтехнолога, но, по данным “Украинской правды”, речь идет об Игоре Шувалове.

Контекст:

Шувалов работал в Украине с 1998 года.

22 мая 2017 года Шувалова выдворили из Украины и запретили ему въезд в страну на пять лет. По данным нардепа от “Народного фронта” Антона Геращенко, Шувалова использовали спецслужбы РФ для проведения антиукраинских пропагандистских мероприятий. Сам Шувалов назвал это решение абсурдным.

В мае 2018 года Шувалов подал иск в Окружной админсуд Киева к Государственной миграционной службе Украины, в котором просил признать противоправным и отменить решение о запрете на въезд в Украину.

8 апреля 2019 года ОАСК отменил Шувалову запрет на въезд в Украину.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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