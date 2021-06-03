Любовь Успенскую огорчила отмена объявлений станций в поездах метро на английском языке

Исключение в московском метрополитене дублирования станций на английском языке –это лишний повод для других стран думать, что РФ не хочет принимать гостей, сказала газете ВЗГЛЯД певица Любовь Успенская.

«Я считаю, что дублирование названий станций в московском метрополитене абсолютно не мешает никому. Это ни в коем случае нельзя убирать. Это во всем мире принято. В Испании, например, помимо испанского и английского даже русский ввели. Убирать английский – неправильно. Наша страна не к этому стремится», – говорит Успенская.

Она поясняет, что без объявления станций на английском языке большинству иностранцев будет сложно самостоятельно сориентироваться. К тому же, она убеждена, что это абсолютно не мешало москвичам и русскоязычным гостям столицы.

«Это лишний повод для того, чтобы дать опять такую молву, что РФ не хочет никому и ничего давать, принимать гостей. Я против этого. Мы же не хотим быть изолированными от всего мира и использовать только русский язык», – заключила певица.

Ранее пассажиры начали замечать, что в московском метро в поездах на некоторых ветках перестали дублировать название станций на английском языке. По словам пресс-службы столичного метрополитена, пользователи транспорта сами просили руководство уменьшить объем аудиоинформации, передает издание «МК».

«Работу в этом направлении мы ведем довольно давно; снижается и количество сообщений на английском языке. Мы уменьшаем объем информации и для того, чтобы во время пандемии пассажиры могли слышать только самые важные сообщения о работе транспорта. При этом вся важная информация, продублированная на английском языке, неизменно остается в инфраструктуре. Также сотрудники стоек «Живое общение» и контакт-центра «Московский транспорт», кассиры окон, отмеченных специальным стикером, готовы проконсультировать горожан на английском языке», – сообщили изданию в пресс-службе.