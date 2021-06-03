Щенки запрограммированы на общение с людьми

Собаки, возможно, заслужили титул «лучший друг человека» из-за того, насколько хорошо они взаимодействуют с людьми. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Аризоны, предполагает, что эти социальные навыки могут присутствовать вскоре после рождения, а не приобретаться. Об этом пишет портал Phys.org.

«Были доказательства того, что такого рода социальные навыки присутствуют во взрослом возрасте, но мы нашли доказательства того, что щенки также биологически подготовлены к взаимодействию такими социальными способами», — сказала ведущий автор исследования Эмили Брэй.

Чтобы лучше понять роль биологии в способности собак общаться с людьми, исследовательница и ее сотрудники изучили, как 375 из 8-недельных щенков, которые мало общались с людьми один на один, выполняли серию заданий, предназначенных для измерения их навыков социального общения.

Поскольку исследователи знали родословную каждого щенка и, следовательно, их родство друг с другом, они также смогли выяснить, объясняют ли унаследованные гены различия в способностях собак.

Исследователи поставили перед щенками четыре разных задания. В то время как многие из щенков реагировали на физические и словесные сигналы людей, очень немногие обращались к людям за помощью для решения задач. Это говорит о том, что, хотя щенки могут родиться со знанием того, как реагировать на инициированное человеком общение, способность инициировать общение самостоятельно может появиться позже.

Ученые рассказали, что следующим шагом необходимо будет выяснить, есть ли конкретные гены, которые могут повлиять на способность собак общаться с людьми.