“Мы не всегда позади”. Несколько стран заказывают у Украины концепт приложения “Дія” – Зеленский

“Сегодня утром мы общались с министром цифровизации нашей страны Михаилом Федоровым, и он сказал, что уже несколько стран заказывают у нас концепт “Дія”. Поэтому хочу вам сказать, мы не всегда позади, мы движемся вперед”, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства не уточнил, о каких именно странах идет речь.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/319440796490568/

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На начало 2021 года приложение установили 2,6 млн украинцев, на портале доступны 50 электронных услуг. Среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”, запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19.

В приложении “Дія” уже доступна услуга электронной подписи под названием “Дія.Підпис”.

—