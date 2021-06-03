 

“Пропаганда жоп”, “Папа должен пошутить по такому случаю”. Падчерица Урганта засветила в американском метро ягодицы

03.06.2021, 18:22, Новости дня
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Падчерица Урганта позирует в кадре с задранным подолом платья, демонстрируя ягодицы.

“Папа должен пошутить в своей передаче по такому случаю “, – отреагировали на публикацию подписчики. 

“Это что средь бела дня такая пропаганда жоп!” – написали в комментариях фолловеры.

“Папа увидит же”, – прокомментировали снимок пользователи сети. В ответ Куталия заявила, что вряд ли ему это будет интересно.

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Публикация от * ERIKA * (@e_ttg)

Контекст:

Эрика Куталия (2000) – дочь нынешней супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от предыдущих отношений. У Эрики есть родной старший брак Нико (1997), а также единоутробные сестры Нина (2008) и Валерия (2015), отцом которых является Ургант. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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