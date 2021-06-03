“Рада разрешила записывать имущество на родственников”. НАПК призывает Зеленского ветировать законопроект о наказании за недостоверное декларирование

“Законопроект №4651 был инициирован президентом для восстановления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование. Однако во время голосования в зале было внесено несколько поправок, которые позволят декларантам уклоняться от декларирования имущества членов семьи, даже если они знают о наличии этого имущества”, – говорится в сообщении.

Как пояснили в НАПК, эти поправки определяют, что имущество членов семьи декларируется только если “член семьи подал сведения о таких объектах” декларанту.

“Первоначальная цель законопроекта была правильной и необходимой. Однако вместо того, чтобы обеспечить лишение свободы за ложь в декларации, Верховная Рада разрешила записывать ценное имущество на родственников. Поэтому НАПК вынуждено просить президента наложить вето на этот закон”, – заявил глава НАПК Александр Новиков.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что, приняв еще одну поправку, народные депутаты отказались поддержать позицию Зеленского о введении санкции в виде лишения свободы за умышленное непредставление декларации.

НАПК “в срочном порядке” подготовит и направит главе государства предложения для выхода из сложившейся ситуации.

Контекст:

Раньше Уголовный кодекс Украины регламентировал ответственность за декларирование недостоверной информации статьей 366. Она предусматривает лишение свободы на срок до двух лет за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации.

Конституционный Суд Украины (КСУ) 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также за умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

4 декабря 2020 года Верховная Рада вернула уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации – депутаты приняли законопроект №4460, который предусматривает штраф и ограничение свободы, но не тюремное заключение.

В январе президент Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об ужесточении ответственности за недостоверное декларирование и внес законопроект №4651, который предусматривает восстановление тюремного наказания за ложь в декларации, в парламент как неотложный.

3 марта комитет рассмотрел законопроект №4651 и решил рекомендовать Верховной Раде принять его в первом чтении.

Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении 15 апреля.

3 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом. За него проголосовали 307 народных депутатов.

Согласно законопроекту, за умышленное ложное декларирование чиновника могут наказать штрафом, общественными работами или ограничением свободы до двух лет, если несоответствие с реальными доходами составит от 1,1 млн до 4,5 млн грн. Если несоответствие превысит 4,5 млн грн, правонарушителю может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

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