 

В Оманском заливе затонул крупнейший корабль ВМС Ирана

03.06.2021, 18:22, Новости дня
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#IRGC Navy IRIS Kharg Ol-class fleet replenishment oiler burning near Jask Port
The ship sank#GulfofOman#Iran pic.twitter.com/4mbek6Myq7

— Islamic World Update (@islamicworldupd) June 2, 2021

На судне возник пожар, который пытались тушить 20 часов. К борьбе с огнем были привлечены военные и гражданские силы, сообщило агентство Fars news.

В результате инцидента погибших нет, 400 членов экипажа успели эвакуироваться до того,  как судно затонуло. По информации Associated Press, в результате пожара 33 человека получили ранения.

Пожар, по информации представителя военно-морского флота Ирана, начался в машинном отделении судна. Танкер проработал сорок лет, его использовали для логистических и для учебных целей.

По данным The New York Times, пожар на корабле возник во время учений. В тот же день, 2 июня на юге Тегерана вспыхнул пожар на государственном нефтеперерабатывающем заводе. Два пожара вызвали подозрение в диверсии со стороны Израила, отметило издание. 

Официальная причина пожара пока не названа.

ВИДЕОВидео: Reuters / YouTube
Контекст:

Танкер Kharg был построен в Великобритании и спущен на воду в 1977 году, вошел в состав иранского флота в 1984 году после длительных переговоров, сообщило Associated Press.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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