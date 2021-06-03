 

Жаров отреагировал на идею законодательного регулирования блогеров

03.06.2021, 17:54, Новости дня
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Вопрос законодательного регулирования деятельности блогеров в повестке дня не стоит, они не являются СМИ, сообщил генеральный директор «Газпром-медиа Холдинга» Александр Жаров.

«Блогеры – не СМИ. Обратимся к закону о средствах массовой информации: у них нет редакции. Блогеры – активные акторы массовой коммуникации. Это формирующаяся новая среда», – отметил Жаров на ПМЭФ, передает РИА «Новости».

По его словам, при появлении «миллионов зрителей и денег» блогеры «начинают двигаться в сторону СМИ».

«Вопрос регулирования – мне кажется, что в блогерском сообществе сейчас существует запрос тех рамок и тех границ, которые защитят их уже как формирующиеся коммерческие структуры. Но вопрос законодательного регулирования, мне кажется, он вообще не стоит», – добавил Жаров.

Ранее блогер Даниил Милохин стал участником сессии Петербургского международного экономического форума, в ходе которого он уложил участников на пол, чтобы снять ролик для TikTok.

В среду Международный экономический форум начал свою работу в Санкт-Петербурге, на площадке со 2 по 5 июня соберутся представители деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов.



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