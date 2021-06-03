 

48-летний Шнуров в третий раз стал отцом – СМИ

03.06.2021, 17:24, Новости дня
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“Жена Сергея Шнурова родила первенца, из-за чего артист накануне спешно вылетел в Москву с вечеринки-открытия [Петербургского международного экономического форума] ПМЭФ”, – говорится в публикации.

Артист не комментирует эту новость – ранее он удалил со своей страницы в Instagram все публикации, оставив только те, которые посвящены его новому проекту “Зоя”.

Новость о рождении ребенка со ссылкой на “Антиглянец” также сообщили российские издания “Сплетник”, “Экономика сегодня”, “Lenra.ru” и другие.

https://www.facebook.com/spletnik.ru/posts/10158523054553867

Контекст:

Шнуров сообщил о беременности своей четвертой жены Ольги Абрамовой в стихах в декабре 2020 года.

От первого брака с Марией Исмагиловой у него есть дочь Серафима (1993), от второй жены Светланы Костицыной – сын Аполлон (2000). В третьем браке с Еленой Мозговой (Матильдой) детей у музыканта не было.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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