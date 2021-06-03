Рада в первом чтении приняла проект закона о противодействии антисемитизму

Проект закона был подан группой нардепов во главе с представителем фракции “Слуга народа” Максимом Бужанским.

Против закона выступила нардеп от “Голоса” Соломия Бобровская.

“Работая в Одесской области, я удивлялась, как более 160 национальных меньшинств показывали уникальный пример толерантности. И насколько органично и правильно были вплетены все – украинцы, россияне, евреи, гагаузы, болгары и так далее. И мне так странно, что страна, которая фактически стала ресурсом для строительства государства Израиль в 1949 году, сегодня это рассматривает”, – отметила она.

Бобровская отметила, что Уголовным кодексом Украины, статьей 161, предусмотрена ответственность за разжигание межнациональной вражды.

“Все это есть в законодательсве. Если вы хотите вынести, а потом принять еще 200 законов по отношению к другим нацменьшинствам, можем, конечно, заблокировать работу парламента и на этом остановиться”, – заявила нардеп.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что Украина является “многонациональным и, в принципе, толерантным государством”.

“Но, к сожалению, постоянно фиксируются случаи вандализма и hate speech, связанные с антисемитизмом. Отсутствие в украинском законодательстве четкого определения понятия “антисемитизм” не позволяет должным образом классифицировать преступления, совершенные на его основе. На практике это приводит к фактической безнаказанности правонарушителей”, – отметили в документе.

Основными задачами законопроекта названы защита прав человека, предотвращение проявлений ксенофобии, расизма и дискриминации.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 31 мая интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что является ответом на вопрос об антисемитизме в Украине. По его словам, это явление в стране сейчас “на самом низком уровне”.

Украина – вторая страна в мире, где и президентом, и премьер-министром одновременно были евреи. Об этом 1 июня заявил пресс-секретарь еврейской общины Киева Леонид Барац.

“Украинцы – очень толерантная нация. При этом в Европе мы, к сожалению, наблюдали, как в Вене было нападение на синагогу, во Франции – огромные антисемитские и антиизраильские марши, многотысячные. В Польше – постоянные нападки и до сих пор в обиходе слово “жид”. Недавно даже привязывали к машине чучело еврея и волокли его по дороге. В Украине, к счастью, такого намного меньше”, – сказал Барац.

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