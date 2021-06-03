 

УАФ определила даты проведения матча за Суперкубок между “Динамо” и “Шахтером” и старта нового чемпионата УПЛ

03.06.2021, 16:26, Новости дня
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Сегодня в Днепре состоялось заседание исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, в ходе которого был утвержден план-календарь на сезон 2021–2022 годов.

Новый сезон в высшем дивизионе украинского футбола традиционно откроется матчем за Суперкубок. Поединок состоится 24 июля в Киеве на НСК “Олимпийский”. Трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Украины киевское “Динамо” и серебряный призер УПЛ донецкий “Шахтер”.

По данным УАФ, первый тур Премьер-лиги состоится 25 июля. Последний в 2021 году, 18-й тур запланирован на 11 декабря. Завершится чемпионат, участие в котором примут 16 клубов, 21 мая 2022 года.

Контекст:

В минувшем сезоне все три национальных трофея завоевало киевское “Динамо”.

25 августа – Суперкубок Украины, обыграв чемпиона украинской Премьер-лиги донецкий “Шахтер” (3:1).

25 апреля 2021 года “Динамо”, обыграв со счетом 5:0 “Ингулец” из поселка Петрово Кировоградской области, досрочно стало чемпионом Украины.

13 мая – Кубок Украины. В финале с результатом 1:0 киевляне победили луганскую “Зарю”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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