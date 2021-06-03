“Я так и не смогла зайти в то место, где прощаются”. Каменских рассказала о причине смерти отца

“Он ушел не от “короны”. Просто сейчас все спрашивают. И к счастью, что он ушел сам. Он был уже в возрасте. Это уже от старости. Самое главное, что он был в сознании”, – рассказала Каменских, отвечая на вопрос ведущей о причинах его смерти.

По словам певицы, о смерти отца ей сообщила мать Лидия Каменских.

“Позвонила ночью. Я встаю очень рано. Увидела звонок. Она никогда мне так не звонит. Ну и я поняла, что он ушел”, – сообщила Каменских.

Она рассказала, что после смерти тело ее отца кремировали.

“Честно признаюсь, я так и не смогла зайти в то место, где прощаются. Я просто запомнила его таким, и когда мы приехали в это место ужасное… Я просто не хочу запоминать своего близкого человека именно таким. Считаю, что нужно запоминать сияющим, живым”, – рассказала Каменских.

Певица подчеркнула, что сумела собраться после смерти отца в том числе и ради матери, которая сейчас живет с ней.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube

Контекст:

Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Ее мама Лидия Каменских выступала в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.

Отец Каменских Алексей Жмур был капитаном сборной “Динамо” по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. Он умер 25 января на 82-м году жизни.

Спустя несколько дней после его смерти певица презентовала видеоработу на песню “Почуття”, которую посвятила памяти отца. “Почуття” нравилась папе, он любил ее слушать и очень ждал премьеру видео”, – написала она тогда. Рассказывая о взаимоотношениях своих родителей, Каменских призналась, что с детства видела между ними страсть.

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