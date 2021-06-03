Мазурчак: Чиновников-расхитителей “ковидного” фонда нужно судить за умышленное убийство

“Вероятно, именно украденных денег не хватило на спасение жизней украинцев во время пандемии. За ее время в Украине умерли от коронавируса 50 тысяч человек. Такие преступления должны караться высшей мерой – пожизненным заключением”, – заявил политик.

Он напомнил, что Госаудитслужба выявила в фонде нарушения на 406 млн грн, потери государственных средств на 114,4 млн грн, а также установила, что 25,5 млрд потратили с “сомнительной эффективностью использования”. Мазурчак напомнил, что часть денег из фонда направили на проект “Большое строительство” и для Министерства внутренних дел.

“На ремонт дорог в рамках “Большого строительства” отдали “коронавирусных” 25,7 миллиардов гривен. МВД получило 4,5 миллиарда “на обеспечение правопорядка”. Тридцать миллиардов, которых не хватило на кислород, места в больницах, аппараты ИВЛ и лекарства для простых украинцев”, – сказал он.

Политик сказал, что “Наш край” требует расследовать ситуацию с тратой денег и для виновных вынести судебные приговоры, связанные с лишением свободы. В том числе он считает, что отвечать должен бывший глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

“Отставка для бывшего главы Минздрава Степанова должна стать не “высшей мерой наказания”, а началом расследования его злоупотреблений. “Наш край” выступает с инициативой по созданию временной следственной комиссии ВРУ, которая должна расследовать результаты аудита и собрать достаточно доказательств для начала следствия правоохранителями. Все, кто нажился на смертях наших людей, должны предстать перед судом”, – резюмировал Мазурчак.

Контекст:

Государственная аудиторская служба Украины по итогам проверки использования средств спецфонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн.

Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. В итоге они решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда несколько раз увеличивали.

Деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за жесткого карантина.

Согласно данным на сайте Министерства финансов Украины, самую большую часть фонда (39,7%, или 26,4 млрд грн) потратили на ремонт и строительство дорог. Еще 29,2% (19,4 млрд грн) ушли на сферу охраны здоровья, 19,3% (12,8 млрд грн) – на соцзащиту.

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