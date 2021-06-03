 

В Шотландии нашли клад, зарытый 1000 лет назад

03.06.2021, 15:34, Новости дня
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Британские ученые продолжают изучение клада, обнаруженного на территории Шотландии в районе Балмаги. Поначалу считали, что его зарыли викинги примерно тысячу лет назад. Но затем удалось установить, что ценности прятали не викинги, а от викингов – древние монахи, спасавшиеся от нападения варварских племен.

Клад очень богатый, отмечают эксперты. Там более сотни артефактов, в том числе изготовленных из драгоценных металлов. Напомним, что эпоха викингов продолжалась примерно с конца восьмого до середины одиннадцатого столетия нашей эры.

Тогда древние скандинавские племена проявили себя как непобедимые воины, сумевшие безнаказанно грабить народы от Британии до Руси. Обнаруженный в Шотландии клад может много рассказать о том времени, говорят историки.



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