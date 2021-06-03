 

В селе в Черновицкой области отравились 26 детей и двое взрослых – полиция

03.06.2021, 15:28, Новости дня
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“Поступило сообщение о том, что в селе Испас к семейному врачу обратились трое детей в возрасте от трех до шести лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья, которое может свидетельствовать о пищевом отравлении. Все они являются воспитанниками местного заведения дошкольного образования”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что во время проверки детсада выяснилось, что ” семейным врачам с аналогичными симптомами в целом обратились 28 человек – двое взрослых и 26 детей”.

“Медики их осмотрели и, принимая во внимание легкое течение заболевания, отпустили домой. Сейчас все они находятся под наблюдением семейных врачей”, – отметили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Местное агентство АСС сообщило сегодня со ссылкой на Госпродпотребслужбу, что отравившихся детей уже 29. У пострадавших повышенная температура (до 38°С), тошнота, рвота и понос.

Детсад закрыли. Для лабораторных исследований в учреждении взяли образцы еды, воды, проверяют персонал.

Заведующая детсада Валентина Гакман заявила изданию “Молодий буковинець”, что информация о двух отравившихся взрослых не соответствует действительности. По ее словам, жаловалась только одна воспитательница, а вторая “просто звонила в амбулаторию”, чтобы узнать, какие лекарства принимать, если будут симптомы.

“Почему-то мне кажется, что это не пищевое отравление, а какое-то инфекционное заболевание. И возникает мысль, что эту инфекцию кто-то занес. Потому что раньше ничего такого не случалось. Но уже подождем, что покажут результаты анализов”, – заявила она.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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