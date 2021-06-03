Денисенко: Законопроект об олигархах задумывался как закон о контроле над СМИ. Думаю, власть попытается поставить на каждый канал своего “вице-президента”

Закон об олигархах. Что там на самом деле страшного?

Прочитал закон об олигархах.

1. Закон получился не таким страшным, как об этом говорилось ранее. Хотя и совсем беззубым его назвать нельзя. Главная причина такой “амбивалентности” проста – ну нельзя выписать жесткие критерии об олигархах, чтобы не задеть главных парламентских сателлитов.

2. Главный репрессивный инструмент – АМКУ, который начинает расследование, если человека внесли в список олигархов. Что мешает АМКУ сейчас это делать – не понятно. Но если это перевести на человеческий язык, то это продолжение ручного режима в новой упаковке. И это пока вообще не пугает большинство “олигархов”.

3. Власть не пошла на принудительный отбор СМИ. Можно говорить о неконституционности такого положения, но это не играло основной роли. Главных причин две: боязнь реального сопротивления олигархов и невозможность дотировать СМИ. Этот закон изначально задумывался как закон о контроле над СМИ. Поэтому я до сих пор остаюсь при мнении, что будет предпринята попытка поставить на каждый “олигархический” канал своего “вице-президента”, который будет контролировать новостное вещание. Правда, сейчас не 2000 год и это вызовет массу нареканий. Поэтому пока непонятно, каким образом это будет делаться.

4. Финансирование партий – это дамоклов меч для неугодных. Можно тысячу раз говорить, что партии и так финансировались кэшем, но ситуация теперь усложнится, особенно в части наполнения избирательных фондов. И этот пункт нужен, я так понимаю, чтобы снимать партии с выборов.

Является ли этот закон страшным для Ахметова, Коломойского или Веревского? Судя по всему нет. Это не борьба с олигархатом ни в коем случае. Это больше похоже на пиар-акцию, цель которой поиск определенных “виновных” и загон этих виновных. Но он фундаментально не решает ни внешних вызовов (таких, как дело Коломойского), ни внутренних (монополии, влияние на политику и контроль СМИ). Собственно пока – это закон об избирательном назначении виновных. Хотя каждый, кто завтра проголосует за этот закон, считая, что он все порешает, должен помнить – государственная машина может сломать, и довольно быстро, сильнейших.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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