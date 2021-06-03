 

Байден встретится с Елизаветой II

03.06.2021, 15:01, Новости дня
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Королева Великобритании Елизавета II примет президента США Джо Байдена и его супругу Джилл Байден 13 июня в Виндзорском замке.

В на странице королевской семьи в Twitter сообщается, что Елизавета II «встретится с президентом Соединенных Штатов Америки и первой леди Джилл Байден в Виндзорском замке в воскресенье 13 июня 2021 года».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию и Бельгию, это станет его первой зарубежной поездкой на нынешнем посту.



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