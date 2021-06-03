Зеленский анонсировал законопроекты по оптимизации доходов местных бюджетов

“Совместно с правительством и парламентом мы будем инициировать законопроекты про оптимизацию доходной части местных бюджетов, в частности, про усовершенствование платы за землю, налога на имущество, доходов физических лиц, единого и транспортного налогов”, – сказал в своем вступительном слове Зеленский.

По его словам, “речь не идет об увеличении налогов”, а о “доли, которая остается на местах”.

“Люди не должны страдать”, – отметил президент.

По мнению Зеленского, “важное значение имеет усовершенствование механизма о распределении межбюджетных трансферов на основе формул, закрепленных в бюджетном Кодексе Украины”.

По словам главы ОПУ Андрея Ермака, в Украине “остро стоит проблема обеспечения районных бюджетов финансовыми ресурсами”.

“Мы должны определить формулу наполнения районных бюджетов, необходима дополнительная дотация местным бюджетам из государственного бюджета. Мы это понимаем и предложим оптимальные пути решения этой проблемы”, – сказал Ермак.

Глава ОПУ добавил, что “со стороны депутатского корпуса планируется максимальное содействие органам местного самоуправления в части обеспечения финансовыми ресурсами местных бюджетов”.

“Мы также планируем увеличение нормативов с учетом НДФЛ (Налог на доходы физических лиц. – “ГОРДОН”) в бюджеты сельских, поселковых и городских территориальных громад… Также планируем расширение полномочий органов местного самоуправления относительно администрирования и контроля ими оплаты местных налогов и сборов”, – сказал Ермак.

Контекст:

Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей 25 февраля 2021 года. Глава государства считает, что этот орган позволит улучшить отношения между местными чиновниками и центральной властью.

В президиум Конгресса будут входить по три представителя из двух его палат (первая – местные власти, главы ОТГ, райсоветы, вторая – главы облгосадминистраций и советов), министры и руководство ОПУ, включая президента, сообщал в интервью “Интерфакс-Украина” замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко. Он отмечал, что в ОПУ “будет постоянно действующий офис Конгресса”.

Цель Конгресса региональных властей – объединение разных ветвей власти, но эта идея требует большой работы по разработке формальных основ – устава, полномочий, ответственности. Конгресс является площадкой при президенте, которая должна объединить законодательную, исполнительную власть и организации местного самоуправления. Об этом сообщили источники LB.ua в партии “Слуга народа”. По их информации, за счет Конгресса хотят сбалансировать Ассоциацию городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, а также большие города. “Это прообраз двухпалатного парламента. Такая идея в Офисе президента, меряют температуру рейтингами”, – сказал один из источников.

Первым вопросом, которым займется конгресс, станет разработка и написание Муниципального кодекса Украины.

—