Рада ввела “налог на Google”

Законопроект №4184 направлен на увеличение доходов госбюджета от налога на добавочную стоимость за счет привлечения к налогообложению НДС нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины.

Документ, в частности, предусматривает, что международные компании, которые действуют в информационном пространстве Украины и зарабатывают на сетевой рекламе, будут платить налоги в Украине, в частности НДС.

При этом подчеркивается, что проект не будет касаться простых пользователей соцсетей и поисковых сервисов.

Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс. Из него хотят исключить норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за свой счет.

Документ включает нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС и устанавливает правила определения места поставки электронных услуг. Для лиц, осуществляющих услуги в сфере электронной коммерции, вводят упрощенную процедуру регистрации и уплаты налога на добавленную стоимость на услуги, которые они предоставляют в Украине.

Также законопроект определяет перечень электронных услуг.

Один из авторов документа, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев (“Слуга Народа”) ранее заявлял, что уже встречался с официальными представителями Facebook, Viber и других крупных компаний, и они не возражают против уплаты НДС.

По подсчетам Гетманцева, введение налога на добавленную стоимость для международных IТ-компаний, которые работают в Украине, принесет в бюджет страны 3 млрд грн в год только от рекламных услуг.

В ходе обсуждения народные депутаты Марьян Заблоцкий (“Слуга народа”) и Нина Южанина (“Европейская Солидарность”) обратили внимание на то, что ставка НДС 20% вводится в том числе на покупку онлайн-книг, в частности на Amazon, подписку на иностранные журналы, а также онлайн-образование – различные интернет-курсы. Они просили принять правки, чтобы не ограничивать эту сферу.

Гетманцев возразил, что органичение, на его взгляд, чисто формальное – законопроект освобождает от налогообложения все образовательные услуги, входящие в список специальностей, утвержденный Кабмином. “Там все практически, от дизайна до математики. Но курсы “Каким образом организовать тараканьи бега” сюда не пройдут”, – заявил Гетманцев.

Южанина возразила на это, что названия специальностей и курсов иностранных вузов не соответствуют утвержденным в Украине. Однако парламент не поддержал правки, о которых шла речь.

Контекст:

В ноябре 2019 года в партии “Слуга народа” сообщили, что готовится законопроект о регистрации в Украине соцсетей и интернет-сервисов.

В декабре 2019 года в Раду внесли законопроект №2634, автором которого является народный депутат от “Слуги народа” Даниил Гетманцев. Издание “Бизнес.Цензор”, проанализировавшее проект, пришло к выводу, что введение НДС на услуги крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix и другие, приведет к подорожанию электронных сервисов на 20 процентных пунктов.

Институт массовой информации заявил, что авторы идеи обложить налогом доходы крупных транснациональных электронных корпораций ориентируются не на европейский, а на российский опыт.

В интервью изданию “ГОРДОН” в феврале 2020 года Гетманцев выразил недоумение шквалом критики, который обрушился на него в связи с инициативой введения НДС на электронные услуги, предоставляемые крупнейшими мировыми компаниями Google, YouTube, Facebook и другими. Он говорил, что введение 20-процентного налога не означает автоматического удорожания электронных услуг.

В феврале 2021-го Гетманцев объяснил, что международные IТ-компании – нерезиденты, такие как Google, Facebook и Netflix, обяжут платить налог на добавленную стоимость с тех электронных услуг, которые они продают украинцам. По его словам, компании не возражают против уплаты налога.

Верховная Рада на заседании 17 февраля в первом чтении приняла проект закона №4184, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения иностранных компаний, которые продают украинцам электронные услуги.

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили 8 апреля заявил, что законопроект о “налоге на Google” – это вредительство в чистом виде.

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