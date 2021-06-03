Украинка Костюк вышла в третий круг Roland Garros вслед за Свитолиной

Итоговый результат двухсетового противостояния – 6:3, 6:4.

18-летняя Костюк в мировом рейтинге 81-я, Сайсай – 57-я.

В третьем круге украинка сыграет с победителем поединка между россиянкой Варварой Грачевой (88-я ракетка мира) и итальянкой Камилой Джорджи (80-я).

Костюк стала второй украинкой, которая вышла сегодня в третий круг одиночного разряда Roland Garros. Ранее свою вторую соперницу на турнире одолела первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Контекст:

В 2021 году Открытый чемпионат Франции по теннису на грунтовых кортах проходит с 30 мая по 12 июня. Это один из четырех турниров серии Большого шлема.

Борьбу за титул в парном разряде Roland Garros продолжает украинка Надежда Киченок, выступающая вместе с румынкой Ралукой Олару. Они вышли во второй круг турнира.

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