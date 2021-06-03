“Это невозможно красиво”. Жена Ступки показала голую грудь

Логунова спустила на плечо одну бретель, оголив грудь.

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Публикация от Polina Logunova (@polinalogunova)

“Это невозможно красиво”, – заявила подписчица valenti_andru.

“Слова лишние”, – добавила ganenko_julia.

Контекст:

Полина Логунова вышла замуж за Дмитрия Ступку в марте 2016 года. Церемония бракосочетания проходила в здании столичного театра “Сузір’я”.

У пары есть дочь Богдана. Логунова сообщила о рождении ребенка 25 апреля 2017 года.

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