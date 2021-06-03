Фронтмен Little Big Прусикин отреагировал на заявление солистки группы о том, что между ними роман

Внизу справа на снимке отмечено, что он был сделан 29 мая. Пара позирует на фоне неба, прижавшись к друг другу плечами. На втором фото Прусикин запечатлен без Таюрской.

“In the sky. Ну что, подкинем говна на вентилятор?” – подписал он публикацию.

“Наконец-то совместные фоточки”, – отреагировали на публикацию фолловеры.

“Всем уже давно это было понятно, только вы все скрывали”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

Контекст:

Российская группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками коллектива являются Илья Прусикин, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Таюрская присоединилась к коллективу в 2014 году. Группа гастролирует в РФ и Европе.

31 августа 2020 года Прусикин записал совместное видео со своей женой, российской певицей Tatarka (настоящее имя – Ирина Семлая), объявив о разводе. Пара подчеркнула, что приняла решение расстаться еще в декабре 2019 года. Прусикин и Tatarka поженились летом 2016 года. В ноябре 2017 года у пары родился сын Добрыня.

31 мая 2021-го Таюрская заявила, что состоит в отношениях с Прусикиным. “Ильич расстался со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020-м, но все равно я для всех разлучница. Все говорят, что я увела мужика. Я не уводила мужика”, – заявила тогда артистка.

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