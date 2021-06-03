“Прекрасный вид”. Кардашян засветила голые ягодицы
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“225 миллионов. Любовь на всю жизнь”, – написала она, озвучив количество подписчиков своей страницы.
Модель позировала у бассейна. На одном из снимков она засветила голые ягодицы.
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“Прекрасный вид”, – прокомментировал подписчик raajoriya.
Контекст:
Ким Кардашян является участницей реалити-шоу “Семейство Кардашян”, которое стартовало в 2007 году. В 2020 году модель заявила, что проект будет закрыт.
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
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