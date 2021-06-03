Бренд Jaguar выпустил новую версию F-Type 2022 года для рынка США

Компания Jaguar объявила о выходе новой версии F-Type 2022 для американского рынка.

Предложенный экземпляр оснащается турбированными агрегатами с мощность 444 или 575 л.с. Кроме того, теперь в продажу выпустят F-Type в версии купе и кабриолета, что было недоступно в предшествующем поколении автомобиля. Распознать новинку также не составит труда по улучшенным тормозам, увеличенным колесным дискам и накладкам на порогах.

Кроме того, новинка обладает адаптивным выхлопном с тихим режимом езды, а также другими продвинутыми опциями. Приобрести усовершенствованное купе F-Type 2022 модельного года на американском рынке станет возможным по цене от 70 тысяч долларов. Дата выхода в продаже пока не сообщается.