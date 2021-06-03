“Она такая няшка”. В сети спорят, на кого похожа дочь Асмус и Харламова
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“Каникулы! Первые в жизни настоящие летние каникулы! Я не перестану удивляться и повторять, как летит время! Но, правда, дочка окончила первый класс! Боже, уже второклашка! Не верится!” – заявила Асмус.
Актриса отметила, что гордится успехами дочери.
“Тебя любит весь класс и все площадки города. Ты невероятный боец, самый главный мой друг и лучший собеседник. Я поздравляю тебя с окончанием первого класса! Страшно горжусь и люблю сильно-сильно!” – написала она.
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Подписчики отреагировали на фото.
“Мне кажется, что на маму похожа очень”, – отметил roman_nukolaevich.
“Она такая няшка”, – заявил dimavasilev63.
“Копия мама”, – прокомментировал artem_zemlyanigin.
“На Гарика похожа”, – написал baglansengirbaev.
Контекст:
Асмус и Харламов официально развелись в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни.
22 декабря 2020 года актриса заявила, что именно она стала инициатором развода.
Дочь Асмус и Харламова Анастасия (2014) после развода живет с мамой.
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