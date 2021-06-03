 

“Она такая няшка”. В сети спорят, на кого похожа дочь Асмус и Харламова

03.06.2021, 9:40, Новости дня
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“Каникулы! Первые в жизни настоящие летние каникулы! Я не перестану удивляться и повторять, как летит время! Но, правда, дочка окончила первый класс! Боже, уже второклашка! Не верится!” – заявила Асмус.

Актриса отметила, что гордится успехами дочери.

“Тебя любит весь класс и все площадки города. Ты невероятный боец, самый главный мой друг и лучший собеседник. Я поздравляю тебя с окончанием первого класса! Страшно горжусь и люблю сильно-сильно!” – написала она.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Подписчики отреагировали на фото.

“Мне кажется, что на маму похожа очень”, – отметил roman_nukolaevich.

“Она такая няшка”, – заявил dimavasilev63.

“Копия мама”, – прокомментировал artem_zemlyanigin.

“На Гарика похожа”, – написал baglansengirbaev.

Контекст:

Асмус и Харламов официально развелись в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни.

22 декабря 2020 года актриса заявила, что именно она стала инициатором развода.

Дочь Асмус и Харламова Анастасия (2014) после развода живет с мамой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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