“Наносили удары руками и ногами”. В Харьковской области будут судить полицейских, избивших фермеров – прокуратура

По данным досудебного расследования, 9 сентября 2020 года трое сотрудников полка полиции особого назначения на служебном автомобиле патрулировали Сахновщинский район области.

Во время патрулирования они обнаружили в поле комбайн и трактор с прицепом. Рядом были мужчины, которые ремонтировали комбайн.

В прокуратуре заявили, что работники полиции необоснованно потребовали у мужчин предоставить документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и транспортные средства.

По данным ведомства, на это требование фермеры сообщили, что документы находятся по месту жительства и их по требованию сотрудников полиции привезет отец. После этого местные жители продолжили выполнять ремонтные работы на комбайне, а полицейские без всяких на то оснований “нанесли мужчинам удары руками и ногами по туловищу, а также применили наручники, ограничив свободу передвижения потерпевших”.

Действия полицейских квалифицируют по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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