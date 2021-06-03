В Украине за сутки сделали 34 тыс. прививок от коронавируса

“Был привит 34 481 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 28 899 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) 5582 человека. […] За 2 июня 2021 года было сделано на 15 597 прививок больше, чем за предыдущие сутки”, – говорится в сообщении.

В среду прививки делали силами 342 мобильных бригад по иммунизации и 406 пунктов вакцинации.

Больше всего прививок сделали 2 июня в Киеве – 4547, меньше всего в Кировоградской области – 178.

“Всего с начала кампании по вакцинации сделаны 1 214 883 прививки. Вакцинировано 1 076 795 человек, из них получили первую дозу – 1 076 793 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 138 090 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – рассказали в Минздраве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer/BioNTech, было введено 17 016 доз этого препарата (большинство – как первую дозу).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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