Видео: «Бандеровцы» против «Брата»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Перевод фильмов «Брат» и «Брат-2», показанных на потоковом сервисе Netflix, вызвал появление нескольких ксенофобских фейков, а также обиду украинцев – оказалась задета их гордость за Степана Бандеру. В итоге Netflix принял сторону украинцев и изменил перевод. Кто прав в этом конфликте? И какие выводы из него можно сделать?
Теги:
кино
,
Украина
,
история СССР
,
Степан Бандера
,
Дмитрий Бавырин
Смотреть комментарии → Комментариев нет