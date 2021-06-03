Видео: «Бандеровцы» против «Брата»

Перевод фильмов «Брат» и «Брат-2», показанных на потоковом сервисе Netflix, вызвал появление нескольких ксенофобских фейков, а также обиду украинцев – оказалась задета их гордость за Степана Бандеру. В итоге Netflix принял сторону украинцев и изменил перевод. Кто прав в этом конфликте? И какие выводы из него можно сделать?

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