 

Twitter удалил сообщение президента Нигерии

03.06.2021, 5:52, Новости дня
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Администрация Twitter удалила запись президента Нигерии Мухаммаду Бухари, которая, по мнению администрации, нарушает правила соцсети, сообщают СМИ.

Бухари написал, что «многие из тех, кто сегодня ведет себя плохо, слишком молоды, чтобы знать о разрушениях и гибели во время гражданской войны в Нигерии в 1967–1970 годах». Он заявил: «Те из нас, кто был на поле (боя) 30 месяцев, кто прошел через войну, будут обращаться с ними на том языке, который они понимают». Министр информации и культуры страны Лай Мохаммед заявил, что глава государства «может свободно выражать свое мнение, если он обеспокоен ситуацией», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nation.

Некоторые местные СМИ высказали предположение, что таким образом Бухари угрожает сепаратистам Биафры. В 1960–70-х годах жертвами гражданской войны, вспыхнувшей из-за стремления региона к отделению, стали около 1 млн человек. Peoples Gazette пишет, что аккаунт Бухари в Twitter могут заблокировать на сутки.

9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами.



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