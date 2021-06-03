Версию о причастности РФ к взрывам во Врбетице раскритиковали в Чехии

Чешские СМИ со ссылкой расследование местного аналитического агентства ЕXANPRO раскритиковали версию о том, что к взрывам во Врбетице якобы причастна Россия.

Как пишет Parlamentni listy, Прага заявляла об электронном письме, в котором на территорию складов якобы просили допустить «российских агентов», но само это письмо так и не обнародовали, хотя копии паспортов «агентов» общественности показали. Эти копии удостоверений личности, «как предполагается, были получены из электронного письма».

«Что такого странного и загадочного в этом письме, что оно не было опубликовано вместе с приложенными фотокопиями паспортов и перепиской?» – приводит РИА «Новости» текст заявления агентства.

Причем сначала утверждалось, что письмо направили сами «офицеры разведки», а позднее «первоначальная версия была пересмотрена, и в конечном итоге электронное письмо якобы пришло от национальной гвардии Таджикистана».

Как указывают специалисты ЕXANPRO, даже само письмо не доказывает присутствие «российских агентов». При этом аналитики полагают, что оно сфабриковано; не исключено, что его вообще не существует, а контрразведка Чехии «получила это скопированное изображение документов прикрытия от своего иностранного партнера, который является кукловодом чешской Службы безопасности и информации, а та, в свою очередь, направляет чешское правительство и его политику».

Критике подверглись и СМИ, которые не требовали от властей публикации этого письма с запросом на вход в помещение складов боеприпасов во Врбетице.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.