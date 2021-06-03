Минэнерго выбрало 15 «пилотных» регионов для реализации проекта «социальной газификации»

Минэнерго РФ отобрало 15 «пилотных» регионов, в которых будет реализовываться программа ускоренной догазификации домовладений граждан без привлечения их средств. Но в будущем таких регионов станет больше, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

По его словам, отобрали 15 регионов – это Амурская, Архангельская, Курганская, Тюменская, Челябинская области, Пермский, Забайкальский, Красноярский края, Республика Дагестан, Республика Бурятия и другие. «Мы считаем, что это не конечный перечень», – добавил Шульгинов, передает ТАСС.

«Нам нужно начинать не только с этих пилотов, но и со всех регионов, поэтому мы сейчас налаживаем взаимодействие с министерствами энергетики субъектов Российской Федерации», – сказал министр энергетики России.

Накануне Госдума единогласно приняла закон о бесплатном подключении населения к газу. Документ с учетом поправок «Единой России», направленный на выполнение поручения президента, прошел сразу второе и третье чтения.

Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство РФ утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году.