 

Hill – США заподозрили в кибератаке на крупнейшего производителя мяса JBS «хакеров из России»

03.06.2021, 2:45, Новости дня
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В Белом доме заявили, что связались с Москвой из-за хакерской атаки на североамериканское подразделение крупнейшей мясоперерабатывающей компании JBS, в котором подозревают преступную группу, находящуюся в России, пишет The Hill. Тем не менее, по словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, кибератака не сорвала встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.


Reuters

Вашингтон напрямую контактирует с Москвой из-за кибератаки на североамериканское подразделение крупнейшей в мире мясоперерабатывающей компании JBS, подозревая в хакерской атаке преступную группу, которая, вероятно, располагается в России, пишет The Hill со ссылкой на заявление Белого дома.

«JBS уведомила администрацию, что требование выкупа пришло от преступной организации, которая, возможно, базируется в России. Белый дом напрямую взаимодействует с российским правительством по этому вопросу», — сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, в Белом доме в рамках подобного взаимодействия намерены донести до РФ мысль, что «ответственные страны не укрывают преступников, занимающихся вымогательством».

ФБР уже занимается расследованием инцидента, а Агентство по инфраструктурной и кибербезопасности США оказывает техническую поддержку. Более того, в Белом доме в настоящий момент оценивают последствия кибератаки на поставки мяса и прорабатывают методы смягчения её возможных последствий, на случай если они потребуются.

При этом Жан-Пьер заявила, что планы Вашингтона по саммиту президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина после кибератаки не изменились. По словам представителя Белого дома, для американского лидера важно сесть за стол переговоров с российским коллегой, чтобы понять, «где мы находимся, понять, где он находится, попытаться справиться с разногласиями и определить области, в которых мы можем добиться прогресса».

Как напоминает The Hill, североамериканское подразделение JBS уведомило Белый дом о том, что оно подверглось кибератаке, аналогичной той, которую российская хакерская группа провела против Colonial Pipeline, парализовав работу трубопровода. В компании отметили, что атака затронула серверы в Северной Америке и Австралии, в связи с чем все заводы JBS в США приостановили работу.

В связи с инциндентом Жан-Пьер также подчеркнула, что Байден уделяет особое внимание кибербезопасности. В частности, через неделю после атаки на Colonial Pipeline, глава государства подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак.



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