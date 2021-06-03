 

Белоруссия объяснила задачи сопровождавшего борт Ryanair истребителя

03.06.2021, 2:36, Новости дня
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Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб объяснил, почему дежурный истребитель Миг-29 сопровождал самолет Ryanair в Минск.

Миг-29, по его словам, «контролировал правильность курса следования гражданского судна в аэропорт» по «коридору, который освободили гражданские диспетчеры». При взрыве на борту может повредить радиосвязь, тогда «дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, маневрами установить связь с землей». Кроме того, необходимо было «прикрыть Минск от акта воздушного терроризма: не было информации, что бомбы там нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ. 

При этом расстояние между самолетами было более 50 км. Экипаж Ryanair 14 минут обдумывал рекомендацию белорусских диспетчеров приземлиться в аэропорту Минска. Экипаж согласился с рекомендацией, когда до границы Литвой оставалось две минуты полета. Экипаж Ryanair «никто не принуждал, ему никто не давал команду, ему только рекомендовали», сказал Голуб.

Голуб отметил, что никто не знает, почему экипаж так долго раздумывал, у Минска «нет материалов, что за переговоры за эти 14 минут экипаж вел – с авиакомпанией, наверное, с диспетчерами аэропорта в Вильнюсе, и те ему что-то рекомендовали». Если бы самолет не полетел в Минск, «это были бы проблемы литовских авиаслужб – на борту бомба, и она должна взорваться над Вильнюсом».

Напомним, борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.



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