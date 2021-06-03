Советники Байдена и Меркель обсудили Россию

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Хеккер обсудили Россию и Украину, сообщила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн.

Стороны обсудили предстоящие саммиты G7 и НАТО, а также важность «безопасности энергетического будущего Европы». Вашингтон и Берлин говорили о «коллективных усилиях, направленных на распространение вакцин от коронавируса», ситуации в области кибербезопасности. Кроме того, обсуждались «приоритеты внешней политики, которые включают в себя Россию, Украину, Иран, сахельский регион и Западные Балканы».

В свою очередь, эксперты от правительств США и Германии обсудили трубопровод «Северный поток – 2», в том числе беспокоящие США вопросы относительно рисков, которые он якобы представляет «для Украины и энергетической безопасности Европы», передает ТАСС.

Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «политические мускулы» НАТО нужно укрепить, альянсу необходимо стратегически усилиться.