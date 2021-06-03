 

Мурашко не исключил ослабления ограничений при 60% вакцинировавшихся россиян

03.06.2021, 1:38, Новости дня
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Когда прививки от COVID-19 сделают 60% жителей РФ коронавирусные ограничения могут ослабить, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, если «провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших», в стране «фактически создадут хороший иммунитет». «Будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Мурашко также сообщил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства составляет более 96%. В общей сложности первым компонентом вакцины привито уже больше 18 млн жителей. 



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