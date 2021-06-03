В Совбезе политику Запада указали в числе угроз нацбезопасности России

Политика Запада по дестабилизации ситуации в РФ входит в число угроз нацбезопасности страны, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

Совбез «первостепенное значение уделяет выработке межведомственных мер, которые направлены на нейтрализацию новых вызовов и угроз национальной безопасности». В частности, угрозы связаны с международным экстремизмом, терроризмом и организованной преступностью. Кроме того, в число угроз входит «политика ряда стран Запада», которые пытаются подорвать «единство и территориальную целостность» России, а также дестабилизировать общественно-политической ситуацию, «в том числе с использованием технологий цветных революций».

Также ведется работа по обеспечению экономической безопасности России, защите экономического суверенитета. Совбез занимается и вопросами подготовки к вооруженной защите России. Как указал Аношин, «отдельное внимание» уделяется «Арктике, развитию Сибири и Дальнего Востока, развитию науки, технологий и образования, решению экологических проблем российских регионов», передает ТАСС. http://tass.ru/

Напомним, Совбез в четверг отмечает 29-летие. Указ президента РФ о создании этой структуры был подписан 3 июня 1992 года.