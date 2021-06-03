 

В Совбезе политику Запада указали в числе угроз нацбезопасности России

03.06.2021, 1:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Политика Запада по дестабилизации ситуации в РФ входит в число угроз нацбезопасности страны, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

Совбез «первостепенное значение уделяет выработке межведомственных мер, которые направлены на нейтрализацию новых вызовов и угроз национальной безопасности». В частности, угрозы связаны с международным экстремизмом, терроризмом и организованной преступностью. Кроме того, в число угроз входит «политика ряда стран Запада», которые пытаются подорвать «единство и территориальную целостность» России, а также дестабилизировать общественно-политической ситуацию, «в том числе с использованием технологий цветных революций».

Также ведется работа по обеспечению экономической безопасности России, защите экономического суверенитета. Совбез занимается и вопросами подготовки к вооруженной защите России. Как указал Аношин, «отдельное внимание» уделяется «Арктике, развитию Сибири и Дальнего Востока, развитию науки, технологий и образования, решению экологических проблем российских регионов», передает ТАСС. http://tass.ru/

Напомним, Совбез в четверг отмечает 29-летие. Указ президента РФ о создании этой структуры был подписан 3 июня 1992 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / В Совфеде осудили слова главы района Прага-6 о сносе памятника Коневу

27.07 / В ЛНР рассказали, чем новое соглашение о прекращении огня лучше старых

02.11 / Задержан один из подозреваемых в убийстве «колбасного короля» Маругова

13.03 / NTD – в Якутии создали копию корабля из «Мандалорца»

12.08 / В морепродуктах был найден высокий уровень содержания микропластика

04.09 / МВБ США обвинили в политической пристрастности после отказа публиковать доклад о русских, очерняющих Байдена

12.07 / Дональд Трамп впервые появился на публике в маске

20.10 / Из-за пандемии коронавируса число мигрантов в развитые страны сократилось на 46% – исследование

09.10 / Пострадавшие при пожаре на арсенале под Рязанью семьи получили выплаты

11.04 / НОМ проверил работу участковых избирательных комиссий в Пермском крае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика