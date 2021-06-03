 

ABC News – глава ВОЗ выступил за разработку международного договора для борьбы с пандемиями

03.06.2021, 0:48, Новости дня
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Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире всё чаще появляются пандемии, в связи с чем необходимо разработать международный договор по повышению готовности к глобальным пандемиям, передаёт ABC News. Ожидается, что министры здравоохранения 194 государств-членов ВОЗ соберутся в ноябре, чтобы решить, стоит ли начинать переговоры по договору о борьбе с пандемией.


Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал начать переговоры о заключении международного договора о готовности к пандемиям и реагировании на них, чтобы обеспечить готовность мира к будущим вспышкам заболеваний, пишет ABC News.

«В настоящее время патогены обладают большей силой, чем ВОЗ. Они всё чаще появляются на планете, на которой нарушено равновесие. Они используют нашу взаимосвязанность и обнажают наши неравенство и разделение», — заявил Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, безопасность людей не должна зависеть «лишь от доброй воли правительств», в связи с чем необходимо создать основу для объединения политических, финансовых и технических механизмов для укрепления глобальной безопасности, которая бы пережила смену правительств и бюджетные изменения в странах по всему миру.

В рамках 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министры здравоохранения 194 государств-членов ВОЗ согласились изучить рекомендации по масштабным реформам, предложенным независимой группой экспертов. Как стало известно, группа обнаружила ряд серьёзных провалов в глобальном реагировании на распространение COVID-19 в начале 2020 года. Ожидается, что министры соберутся вновь 29 ноября, чтобы решить, начинать ли переговоры по договору о борьбе с пандемией.

Как напоминает ABC News, в марте на фоне отсутствия глобальной координации действий по борьбе с коронавирусом заявление с призывом разработать международный договор по повышению готовности к глобальным пандемиям вместе с главой ВОЗ подписали лидеры более чем 20 стран.



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