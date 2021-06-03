CNN – послание Путину — масштабные учения НАТО призваны поддержать дипломатию Байдена перед саммитом в Женеве

На фоне роста напряжённости после ареста одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в рамках учений НАТО американские бомбардировщики B-52 Stratofortress пролетели над всеми странами-членами альянса. В эксклюзивном интервью корреспондент CNN Ник Робертсон узнал, что сами пилоты, задействованные в манёврах, думают о своей работе.

На высоте более восьми тысячи метров над Шотландией, на скорости более 500 километров в час и в сопровождении британских истребителей американские бомбардировщики высокой дальности полёта B-52 Stratofortress совершают дозаправку по пути из Испании, прежде чем вернуться к учениям в рамках операции Allied Sky, в рамках которых самолёты окажутся в поле зрения России.

НИК РОБЕРТСОН, корреспондент CNN: Это часть более масштабной миссии НАТО, в рамках которой самолёты более 20 стран–членов НАТО пролетают над всеми странами, входящими в альянс. Отчасти это также послание президенту РФ Владимиру Путину.

Это своевременное заявление в поддержку дипломатии Байдена, сделанное при помощи бомбардировщиков за две недели до саммита президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным. Кроме того, манёвры обеспечивают присутствие самолётов НАТО в воздушном пространстве недалеко от того места, где белорусский истребитель сопроводил пассажирский самолёт в аэропорт. В результате вынужденной посадки были арестованы белорусский диссидент и его девушка, которая является гражданкой России, что привело к росту напряжённости.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Через несколько недель в Женеве я встречусь с Путиным и ясно заявлю, что мы не будем стоять в стороне и не позволим нарушать права человека.

Самолёт-заправщик Военно-воздушных сил США KC-135 Stratotanker поднялся в воздух с базы на юге Англии за полчаса до дозаправки. Оба самолёта, заправщик и бомбардировщик, представляют собой самолёты холодной войны, которые по своему возрасту старше управляющих ими пилотов. Но в тех местах, где напряжённость растёт, эти самолёты всё так же актуальны, как тогда, когда были созданы.

ТОДД БЁРГЛЭНД, пилот: Это очень интересно — на этих самолётах могли летать все поколения пилотов. Их время от времени модернизируют. Они надёжные и отлично функционируют, так что нет смысла заменять их.

По словам главнокомандующих силами НАТО, операция призвана продемонстрировать то, что они называют «надёжностью совместной обороны» и «повышенной готовностью». Для капитана Тодда Бёрглэнда, который вот уже шесть лет пилотирует самолёт-заправщик, и его команды этот день ничем не отличается от любого другого за штурвалом — никогда нельзя полагаться на случай.





ТОДД БЁРГЛЭНД: Мы должны быть в определённом месте в нужное время и с правильным количеством топлива. Сейчас давление ощущается чуть сильнее, но мы так часто это делаем, что это вошло в привычку. Это наша работа, то, чем мы занимаемся.

Сложно оценить, насколько подобные масштабные манёвры беспокоят Путина, у Байдена будет возможность судить об этом уже через несколько недель на их встрече.

Ник Робертсон. CNN. Где-то в небе над Великобританией.

Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир: 02 июня 2021 года.