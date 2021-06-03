Die Welt: Вместо того, чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию

В материале отмечается, что в то время, как каждую неделю на востоке Украины гибнут украинские солдаты, Германия отказывается помочь “молодой демократии, которая стремится в Европу”.

В частности, речь идет об отказе предоставить Украине летальное оружие, о котором просит президент Владимир Зеленский. Автор отмечает, что позиция Германии в этом вопросе не изменилась с 2014 года, когда Украина подверглась нападению со стороны России и впервые попросила военной помощи в Берлине.

В материале также критикуют позицию министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который является представителем Социал-демократической партии.

“Позиция Германии проистекает из смеси неправильно понятого пацифизма и умиротворения по отношению к России. И это показывает, что моральный компас внешней политики федерального правительства и прежде всего Социал-демократической партии Германии с ее прославленными рядами выдающихся апологетов России на протяжении длительного времени не работает хорошо”, – отмечает издание.

Отдельно упоминается, что Германия реализует проект “Северный поток – 2”, который продвигает стратегические интересы Москвы и дает режиму президента РФ Владимира Путина инструмент для шантажа Украины.

“Когда дело доходит до благородных слов, в значительной степени бесполезных переговорных органов, таких как нормандский формат, или несущественных заявлений для прессы министра иностранных дел, Германия поддерживает Украину. Действия Германии – активные, как “Северный поток – 2″, или игнорирование, как в случае с отсутствием военной помощи, – говорят на другом и гораздо более двойственном языке”, – подчеркивает Die Welt.

Контекст:

Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном 31 мая, выступил за предоставление Украине военной помощи от Германии. Глава государства рассказал о встрече с сопредседателем немецкой партии “Союз 90 / Зеленые” Робертом Хабеком. Немецкий политик тогда говорил, что Германии “стоит пересмотреть принципиальное “нет” в вопросе предоставления военной помощи Украине”. Правительство Германии не поддержало его идею.

Также Зеленский сказал, что ожидал большего от канцлера ФРГ Ангелы Меркель. “Я знаю, что Германия может больше. Потому что то, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают, я не знаю”, – заявил президент Украины.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Помощь Вооруженным силам Украины за это время предоставляли разные государства, среди них – США, Канада, Великобритания, Франция, сообщали в Минобороны Украины.

По данным посольства Германии в Украине на декабрь 2020 года, финансовая помощь Украине с 2014 года составила €1,8 млрд.

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