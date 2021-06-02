 

France 24 – «оружие против Гитлера» — во Франции вышло «критическое издание» «Майн кампф»

02.06.2021, 23:50, Новости дня
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Во Франции появилось в продаже «критическое издание» книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф», передаёт France 24. Как отмечается в сюжете канала, историки, редактировавшие эту версию «антисемитского памфлета» фюрера, подчёркивают, что снабдили оригинальный текст многочисленными комментариями, призванными показать, что он плохо написан и изобилует демагогическими приёмами. Вместе с тем, в еврейских общественных организациях Франции всё же убеждены, что книгу нельзя было публиковать даже в таком виде.

Вопреки расхожему мнению, антисемитский памфлет Гитлера «Майн кампф» во Франции не запрещён — его можно и скачать в интернете, и купить в оригинальном формате, впервые опубликованном в 1934 году.

Между тем, одно французское издательство выпустило новый перевод книги с аннотациями — к тексту Гитлера добавили несколько тысяч примечаний, разъясняющих контекст, в котором писалась книга, и вносящих в неё исправления.

Инициировавшие этот неоднозначный проект историки говорят, что он выполняет важную задачу, открыто выступая против нацизма, а также ясно демонстрируя, что Гитлер обладал ограниченным словарным запасом и постоянно допускал тавтологию.

ФЛОРАН БРАЙАР, редактор, историк: Читатель получит впечатление, что это очень плохая книга, что она ужасно написана, изобилует ненужными повторениями, и читать её трудно.

Книга, написанная Гитлером в баварской тюрьме, стала манифестом его идеологии нацизма, а также одним из инструментов пропаганды, которую использовали для разжигания антисемитских настроений, вылившихся в Холокост.

СЕРЖ КЛАРСФЕЛЬД, председатель организации «Депортированные евреи Франции»: Это издание — оружие против Гитлера. Показывать, из чего исходит Гитлер, нужно — чтобы показать, как действуют демагоги, и чтобы демагогов воспринимали всерьёз, ведь они и сегодня среди нас.

Выход издания в свет откладывали несколько раз из-за сопротивления со стороны еврейских общественных организаций.

ТОБЬЯС БЮТОВ, историк: Это жестокая, расистская, антисемитская книга. И какие бы комментарии ни давали историки, это в любом случае книга ненависти.

Критическое издание «Майн кампф» можно приобрести только по заказу — в книжные магазины книгу не завозят. Её тираж составляет 10 тысяч экземпляров, а все доходы с продаж уйдут фонду «Аушвиц-Биркенау».

Дата выхода в эфир 2 июля 2021 года.



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