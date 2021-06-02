Обозреватель Fox News объяснил, зачем накануне саммита РФ обещает послать США «неприятные сигналы»

Как считает аналитик Fox News отставной генерал Джек Кин, обещания «неприятных» для США сигналов со стороны РФ перед встречей между Владимиром Путиным и Джо Байденом — «по большей части позёрство». По мнению эксперта, сама встреча проводится только ради того, чтобы её провести, и вряд ли принесёт ощутимые результаты, поскольку ни одна из сторон не проводила должной подготовительной работы.

Россия угрожает озвучить, цитирую, «неприятные» для США сигналы перед встречей лидеров двух стран. Как пишет российское государственное новостное агентство РИА, эти сигналы должны будут проявиться уже в ближайшие дни. Вашингтон, между тем, не продемонстрировал готовность обсуждать все вопросы в ходе предстоящий встречи.

С нам на связи старший аналитик Fox News по стратегическим вопросам — генерал Джек Кин. Очень рады видеть вас этим утром у нас в эфире, генерал. Большое спасибо, что уделили нам время. Что, на ваш взгляд, имеет в виду Россия, когда заявляет, что собирается направить нам «неприятные» сигналы?

ДЖЕК КИН, бывший замначальника штаба Сухопутных войск США: Думаю, это по большей части позёрство перед предстоящей в этом месяце встречей, Мария. Также мне кажется, что сама встреча ощутимых результатов не принесёт. Как большинство из нас это видит, это встреча ради того чтобы провести встречу. Ни та, ни другая сторона не провели должную подготовительную работу и не выделили вопросы, которые необходимо решить, не обозначили позиции, по которым возможно обсуждение. Именно такая работа проделывается до встречи, от которой вы хотите добиться каких-то весомых результатов. Так что я думаю: это позёрство.

При этом стоит обратить внимание на то, что РФ сейчас перебрасывает войска к своим западным границам. По её словам, делает она это из-за агрессивного поведения НАТО, но это ложная причина. НАТО — оборонная организация, цель которой заключается исключительно в защите её членов, а не в проведении каких-либо наступательных операций, представляющих угрозу для её соседей, в частности для России.

Так что да. По большей части заявления РФ сейчас — позёорство, Мария.

А вот заявление замглавы российского МИД Сергея Рябкова, которое привело агентство РИА. «Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов для них будут некомфортны». То есть, по сути, они говорят нам ждать, цитирую, «некомфортных сигналов» в преддверии грядущей встречи. Хоть чего-то получится добиться на этой встрече между Путиным и Байденом?

ДЖЕК КИН: Потенциально есть кое-что, чего можно добиться. Конечно, самое примечательное из этого — тот факт, что у нас сейчас уже есть соглашение СНВ-III, которое касается наших стратегических ядерных вооружений. Мы могли бы добиться каких-то подвижек в этом направлении. Кроме того, как вы знаете, обе страны вышли из соглашения, ограничивающего ядерные вооружения средней дальности. Возможно, эту тему тоже можно было бы обсудить.

Есть и такие вопросы, как изменение климата и пандемия. Так что шансы на кое-какие подвижки есть.

Но что касается действительно серьёзный вопросов, затрагивающий российскую сферу влияния и одной из целей Путина — желания контролировать и сохранять влияние в большей части восточноевропейских стран, которые некогда были частью Советского Союза, а также ослабить трансатлантический альянс, — то особого прогресса на встрече ждать не стоит. Здесь Путин проявит свою агрессию. И на мой взгляд, администрация Байдена могла бы давать ему более жёсткий отпор. Риторика у Байдена сильна, а вот политика, такое впечатление, что слабее, чем у предыдущей администрации, где, пусть заявления президента и не были столь жёсткими, но политика, направленная на противостояние России, была весьма крепкой.

Дата выхода в эфир 01 июня 2021 года.