 

Польский суд решил снова арестовать экс-главу “Укравтодора” Новака

02.06.2021, 23:02, Новости дня
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12 апреля Новака освободили из СИЗО, где он провел восемь месяцев, под залог в 1 млн злотых (около 7,3 млн грн). На решение суда первой инстанции подали апелляции как местная прокуратура, которая считает, что бывший чиновник должен оставаться за решеткой, так и защита Новака – она оспорила размер залога. 

Судья Апелляционного суда Дорота Радлинская отвергла апелляцию защиты об уменьшении размера залога, оставив в силе решение предыдущей инстанции. В суде решили, что Новак должен вернуться в СИЗО и будет освобожден только в случае уплаты 1 млн злотых залога.

Выполнение этого решения суд отложил до 19 июня.

Контекст:

Новак исполнял обязанности главы “Укравтодора” с октября 2016-го по сентябрь 2019 года. После увольнения по собственному желанию он вернулся в Польшу.

Летом 2020 года Новака и еще нескольких человек задержали в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях. Прокуратура Варшавы предъявила Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций в 2016–2019 годах Новак получил более 1,3 млн злотых (около $346 тыс.).

По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максима Грищука, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний за продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.

22 июля Новак был арестован в Польше на три месяца. Меру пресечения ему несколько раз продлевали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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