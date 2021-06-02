Захарова предложила найти «русский след» в слежке США за Меркель

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла сдержанную реакцию на шпионский скандал стран Запада, с которыми «американо-датский дуэт совершил что-то не совсем приличное».

Захарова отметила в Facebook, что США «делали ровно то, в чем постоянно обвиняют Россию», причем «работа шла абсолютно легально» в «западном понимании права – по правильным правилам». После скандала «датский официоз затих», хотя датские правозащитные организации «были менее деликатны». По словам Захаровой, только в датской социалистической народной партии заявили, что «для оппозиции абсолютно неприемлемо, когда Дания, стремясь угодить США, готова пойти на компромисс в своих отношениях с близкими союзниками».

При этом Швеция и Норвегия потребовали «не высылки датских дипломатов, не введения санкций против США», а «объяснений от Дании», причем «нежно потребовали». «Не хватает, мол, информации, чтобы понять суть произошедшего. Что-то вроде: «Помним, что били (глагол можно заменить на более емкий). Помним, кто бил. Помним, в какое место. Чувствуем, что все болит. А суть произошедшего не понимаем. Напомните, пожалуйста», – сообщила Захарова.

Она отметила, что пока «Стокгольм и Копенгаген тренировались отражать кибервзломы русских, Дании позволили осуществлять кибершпионаж в отношении Швеции в пользу Вашингтона». «Такой легкий свинг, excuse my Swedish», – сообщила она, добавив, что не было «никаких санкций, закрытия посольств, походов в Совбез ООН». Минобороны Швеции запросило у Дании информацию о том, «был ли нанесен существенный урон» интересам государственных и бизнес-структур Швеции. «А то ведь непонятно, насколько над ними надругались. Надо прояснить», – отметила Захарова, добавив, что Швеция всех заверила в «шведско-американской дружбе». Как указали в МИД России, «широта шведских взглядов на отношения хорошо известна».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, указала Захарова, не комментирует ситуацию, так как ему и остальным вскоре предстоит «жать руку» президенту США Джо Байдену на саммитах, «дружно поддакивать на словах об основанном на «ценностях и правилах» миропорядке перед лицом «наступающих автократий».

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала провести расследование. «То есть институт расследования все ещё жив, с точки зрения западного сообщества? И приговор должен не сразу выноситься, и казнь вполне можно отложить во имя дружбы и добрососедства? Будем знать», – сообщила Захарова.

Она напомнила, что за день до публикации расследования внешнеполитический комитет шведского парламента «провел дебаты по российской тематике», обсудил российский «вызов существующей системе безопасности». Как сообщила Захарова, «только все обсудили, как на следующий день беда пришла откуда не ждали – с копенгагенщины».

«Ни Швеция, ни Норвегия, ни Франция, ни Германия не могли не заметить, что американо-датский дуэт совершил с ними что-то не совсем приличное. Но и как конкретно сформулировать претензию обиженные страны пока не придумали. Нельзя же сказать прямо: «Нас не устраивает датская рука Вашингтона, засунутая в наши внутренние дела», – отметила она.

Захарова указала, что «кодовое название этой евросолидарной операции – «Данхаммер» (Operation Dunhammer), что переводится на русский простенько – «Камыш». «Тот, который шумел ночкой темною, пока деревья гнулись. Ну кто еще так мог назвать спецоперацию? Если русский след не найдут, я расстроюсь», – сообщила Захарова.

Напомним, спецслужбы Дании шпионили по заказу США за канцлером Германии Ангелой Меркель, действующим президентом ФРГ и экс-главой МИД Франком-Вальтером Штайнмайером, кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком и рядом других европейских политиков.