Роскомнадзор потребовал снять ограничения с «60 минут» на YouTube

Компания Google должна снять ограничения с записи эфира передачи «60 минут» на YouTube, сообщил Роскомнадзор.

Руководству Google LLC направлено письмо «с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения». Российское ведомство указало, что ограничения нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, передает РИА «Новости».

Напомним, YouTube ограничил доступ к записи эфира от 31 мая на официальном канале телепередачи. В ходе эфира обсуждались предстоящая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, политические акции в Польше и инцидент с самолетом Ryanair.