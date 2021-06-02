 

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с «60 минут» на YouTube

02.06.2021, 22:44, Новости дня
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Компания Google должна снять ограничения с записи эфира передачи «60 минут» на YouTube, сообщил Роскомнадзор.

Руководству Google LLC направлено письмо «с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения». Российское ведомство указало, что ограничения нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, передает РИА «Новости».

Напомним, YouTube ограничил доступ к записи эфира от 31 мая на официальном канале телепередачи. В ходе эфира обсуждались предстоящая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, политические акции в Польше и инцидент с самолетом Ryanair.



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