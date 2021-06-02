Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-главу правления “ПриватБанка” Дубилета

Защита Дубилета пояснила, что он с 2017 года живет в Израиле, имеет гражданство этой страны, и не может прилететь в Украину, поскольку Израиль запретил своим гражданам посещать Украину ввиду пандемии.

Адвокаты Дубилета также настаивали на том, что их клиент не получил статус подозреваемого, поскольку ему не было вручено сообщение о подозрении надлежащим образом. По их словам, он не получал никаких документов от НАБУ, хотя неоднократно просил вручить ему подозрение, допросить на территории консульства Украины в Израиле.

Обвинение считает, что у Дубилета нет препятствий, чтобы приехать в страну и присутствовать на судебном заседании.

Прокурор Борис Василенков заявил, что за последние два года Дубилет 388 дней жил в Украине, а за последние пять лет ни разу не летал в Израиль, поэтому нет подтверждений его постоянного проживания в этой стране. По его словам, последний раз Дубилет вылетел из Украины в декабре 2020 года и назад не возвращался. С апреля этого года его место проживания для стороны обвинения неизвестно.

Судья Сергей Мойсак удовлетворил ходатайство обвинения об аресте Дубилета “сроком до его задержания и рассмотрения ходатайства об избрании новой меры пресечения”.

Контекст:

Дубилета и еще двух бывших топ-менеджеров подозревают в растрате средств “ПриватБанка”. По данным следствия, в 2016 году Дубилет, экс-замглавы правления “ПриватБанка” Людмила Шмальченко и экс-руководитель департамента межбанковских операций Надежда Конопкина организовали схему вывода из банка $314,9 млн (8,2 млрд грн по тогдашнему курсу Национального банка Украины).

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.

15 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения по эпизоду о растрате 8,2 млрд грн.

29 марта и.о. главы САП Максим Грищук сообщил, что Дубилета объявили в розыск, так как он скрывается от следствия. Сам Дубилет это отрицал – по его словам, правоохранительным органам известно, что он живет в Израиле, и до карантинных мер участвовал во всех следственных действиях.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

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